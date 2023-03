Veneto Creators, Gloria Volpato ama il Montello e i luoghi instagrammabili: «Punto sulla bellezza». Ecco i suoi posti del cuore di Treviso Videointervista

TREVISO - Una passeggiata per la città con Gloria Volpato (glo_fox) classe 1989 di Giavera del Montello, uno dei Veneto Creators della squadra di Treviso. Scelta dalla Regione Veneto per promuovere il territorio grazie ad un contenuto sull'orto botanico di Padova, patrimonio Unesco, guarda il Montello con gli "occhi a cuoricino" ed è alla continua ricerca di luoghi "instagrammabili" per mostrare la bellezza, la cultura e l'arte sul suo profilo social. A Treviso ci ha mostrato i suoi due luoghi del cuore: il canale dei Buranelli e la Rad, Restera Art District.

La fortuna di vivere nel Montello e la passione per le foto

«Ho la fortuna di vivere nel Montello, questo mi ha dato molta forza durante il periodo del lockdown, non ero chiusa nei muri di casa, ma potevo uscire, andare nei nostri boschi di proprietà, camminare con i cani, respirare aria fresca - spiega - Proprio in questo periodo ho iniziato ad appassionarmi di fotografia, inquadrature, editing, che facevo con il telefono, tutti mostravano come passavano le giornate, c’era chi si mostrava mentre faceva la pizza o si allenava in casa, io mostravo i boschi, i sentieri, la primavera che stava sbocciando. Finito il lockdown ho iniziato a cercare dei posti “instagrammabili” (definizione di cosa bella da fotografare e postare) e meno conosciuti della zona, come il Brent de Lart e i Cadini del Brenton per esempio, volevo mostrare quante bellezze ci sono nella nostra regione, sia da scoprire ma anche da fotografare».

I contenuti e la sfida tra i Creators

«Nel mio profilo pubblico principalmente foto, che attirano d'impatto lo sguardo di chi guarda, penso che siano quei pochi secondi che catturano l’attenzione di chi “scrolla” (in gergo social chi scorre le home nei social media)», spiega Gloria. Ed è proprio questo che porterà anche nella sfida creativa tra creators promossa dalla Regione Veneto con il governatore Luca Zaia. A farne parte sono 28 creators in tutto il Veneto divisi in squadre per ciascuna provincia sotto il controllo di Canal il Canal. Insieme a Gloria Volpato, nel team di Treviso ci sono anche le sorelle Sara e Alessia Michielon, Massimo Barco ed Elisa Garbuio.