Veneto Creators, 28 influencer pronti a raccontare il territorio su Instagram e TikTok: i migliori saranno premiati. Ecco chi sono

VENEZIA - Ventotto influencer divisi in quattro squadre che racconteranno il Veneto su Instagram e TikTok attraverso le bellezze naturali, i piatti tipici e l'arte. Si tratta di Veneto Creators, il nuovo progetto presentato a Venezia oggi, martedì 7 marzo, dal presidente della Regione Luca Zaia. Una sfida all'ultimo post che terminerà con la vittoria dei migliori tre team.

«Sono l’orgoglio del Veneto - ha detto Zaia -. Amano il Veneto e sono orgogliosi di poterlo raccontare e rappresentare nei social network. Sono 28 Veneto Creators e oggi, assieme a loro, la Regione del Veneto dà il via ufficiale alla sfida digitale che racconterà tutto ciò che di più bello e inedito è custodito nelle sette province. Ogni gruppo ha un suo tema che diventerà contenuto digitale e virale, su Instagram o TikTok. Dall’enogastronomia alla natura, passando dalla storia all’arte e usando anche la lingua veneta che fa parte del nostro patrimonio. Toccheranno sia gli aspetti culturali, sia le tematiche importanti come la sostenibilità e l’inclusione. I creators, in questo viaggio di tre mesi, saranno supportati dalle DMO e dai Consorzi di Promozione turistica, una sinergia che darà ancora più valore a ogni singolo luogo. L’obiettivo è che 28 voci creative propaghino il loro messaggio, per migliaia di volte, grazie all’interazione nei social».

Insomma, non solo promozione del territorio attraverso giornali e tv. Ma anche via social. Il progetto sarà coordinato da Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale, fondatrice della pagina ViralVeneto e da Nicola Canal, “Canal il Canal”, influencer e creator tra i più famosi e affermati del Veneto. Lui sarà la voce narrante dell’iniziativa accompagnando provincia per provincia il lavoro delle squadre.

Le sette squadre creeranno i contenuti, due video per ogni creator e un contenuto di squadra. La sfida social terminerà il 7 giugno, quando verranno premiati i tre team che si saranno distinti nella comunicazione e per i loro contenuti.

«Non solo carta stampata e televisione- conclude il presidente Zaia - la promozione delle eccellenze del territorio è sempre più affidata al web. Sono proprio i giovani, con un linguaggio moderno, a poter essere gli ambassador del nostro Veneto. Una promozione spontanea, vivace che non impegna il bilancio regionale in costose campagne pubblicitarie. Questa è la sfida digitale che impegnerà il Veneto nelle prossime settimane».

Chi sono i 28 influncer del Veneto

Venezia

Alice guerra

→ Avete mai visto twilight tradotto in Veneto? E se vi dicessi che il Twilght Veneto raggiunge più di un milione di visualizzazioni? Se volete una ventata di freschezza sulle pagine di Alice troverete parodie che , facendoci sorridere, hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio.

Carlotta Berti

→ Veneziana doc, se poi andrete a stringerle la mano, state particolarmente attenti a come parlare dialetto, Carlotta infatti su Instagram e TikTok mette a confronto i diversi dialetti veneti oltre a raccontare la sua venezianità senza filtri.

ElNisioeto

Gli abbiamo scoperti per caso e ci siamo innamorati dei loro contenuti, voi sapete cosa sono i nisioeti? Sono i cartelli bianchi che definiscono le calli e i campi di Venezia, il loro obiettivo è quello di spiegarli… tutti! Sono partiti da pochissimo e hanno già pubblicati 178 video :)

Nikoeteo

Nicolò e Matteo, raccontano la loro vita di coppia a Venezia con ironia. Vanno a caccia di leggende e misteri con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale. Hanno anche un cane, Dax che spesso compare nei loro contenuti, girano in barchino quindi potete incrociarli tra i canali :)

Verona

Valentina Raso

Ha una passione sfrenata per viaggi, itinerari e per la sua provincia, con le sue pagine, che trattano solo di Verona, raggiunge tutta la Verona che c’è online, con i suoi contenuti da consigli su come girare e visitare al meglio non solo Verona città ma tutta la provincia.

Gimiski

Giulia Mischi proprio come Valentina ama profondamente la sua città, tratta di fashion beauty e travel creando video Reels dove mostra diversi scorsi del territorio.

Fabio Ho Fame

Si chiama così perchè la frase che gli rivolge spesso la moglie <3 “Fabio ho fame”, è impossibile guardare i suoi social senza che vi venga voglia di cucinare subito qualcosa, fa video ricette con uno stile nuovo e fresco, adattandosi ai nuovi linguaggi della comunicazione. CI parlerà della tradizione culinaria del Veneto.

Alessandra World Trip

Così appassionata di viaggi, da farne anche il suo lavoro principale, se volete scoprire i luoghi imperdibili di Verona, gli scorci mozzafiato del Lago di Garda, la Lessinia a cui non si può rinunciare, andate sulle sue pagine e copiate uno dei tanti itinerari suggeriti.

Vicenza

Iamtheindiangirl

Indiana d’origine poi diventata 100% italiana e ora veneta d’eccellenza, ceo , mamma , moglie, da quando ci conosciamo mi chiedo se ci sia una cosa che non possa organizzare e fare , utilizza i social per parlare di travel ma anche temi come diversity, inclusion, women empowerment.

Stefy.fo

Una delle nostre vere appassionate di montagna, tra ferrate, trekking e arrampicate non c’è cima che non ci possa far vedere. Ha promesso che ci racconterà di più delle montagne della provincia di Vicenza.. siamo curiosissimi!

Leonardo Visentin

Ridere in Veneto? Andate sui social di Leonardo, quando ci siamo conosciuti mi ha spiegato che il suo obiettivo è creare dei video leggeri che abbiano però delle forti basi territoriali ed a giudicare dai numeri, gli riesce davvero benissimo

Jaunternotes

Giada e Nicola, viaggiatori appassionati, se volete vedere il Veneto dall’alto, perdendovi in panorami mozzafiato, dronate e scorci pazzeschi, questa pagina fa per voi. Mi hanno detto “Il segreto è farsi coinvolgere dal panorama, lasciare che ogni luogo sveli le sue bellezze e trovare una connessione con la natura".

Padova

Magna Padova

La pagina di samantha, è un tripudio di ricette e piatti della tradizione, appassionata di food & beverage non c’è luogo della provincia di cui non possa darvi un consiglio culinario, con lei scopriremo ogni aspetto gastronomico di questa provincia.

Ciacoe.pd

Quello che mi ha colpito di più di Francesca quando ci siamo parlate è la visione, crede fortemente che l’informazione nazionale sia solo una parte di ciò che dovremmo leggere e sapere, ritiene infatti che sia l’informazione locale, legata alla nostra città e provincia che impatta sulle nostre quotidianità, lei la racconta in modo frizzante su ciacoe.pd

Benedetta Polato

Appassionata di Veneto e di tutte le sue particolarità, ci parlerà di Padova attraverso parodie in dialetto veneto che valorizzano il territorio portando in luce tutti i suoi aspetti più peculiari.

Daniele.cc

Appassionato di viaggi e di nuovi linguaggi di comunicazione, non può essere con noi oggi ma era entusiasta di partecipare al progetto. Travel creator emergente, pubblica Reels e TikTok dove racconta tutti gli aspetti del territorio.

Belluno

Il contadino Simo

l’agroalimentare è il suo forte, è un contadino con la C maiuscola e non potrebbe esserne più fiero, Simone Ho avviato da zero un'azienda agricola, coltivo ortaggi e allevo galline ruspanti, sto recuperando inoltre un frutteto di mele e pere.Se volete immergervi sulla vita di campagna la sua pagina è quella che fa per voi.

I mazzegaro

Genitori giovanissimi, raccontano le vicende della loro famiglia senza filtri, hanno una bambina di 3 anni di nome Evelyn che viaggia con loro alla scoperta del Veneto. Una cimice può fare centinaia di migliaia di visualizzazioni? Nei loro social si.

Daniela Carazzai

ama la montagna e tutti i luoghi poco conosciuti del Bellunese. Trekking diverso nelle dolomiti? Escursione in una giornata di sole che sia poco turistica ? Sui social di Daniela tutto questo mostrato nel dettaglio.

Onderoaders

Erike e Nicola forografi e videomakers, dopo essersi laureati hanno deciso di provare a fare della loro passione un lavoro, oggi girano il mondo ma appena possono tornano a casa a raccontare il Veneto.

Rovigo

Aston Chef

Piatti della tradizione così come gli cucinavano le nonne? Nessuna idea su cosa visitare Rovigo? C?è Luca Aston chef che riesce incredibilmente a raccontarvi entrambe le cose, ha promesso che lo farà anche all’interno di questo progetto, tradizione, viaggi e cucina :)

let’s veneto

Viviana, content creator e travel blogger , ha chiamato così la sua pagina perchè Adora il Veneto; ed esplorarlo la riempie di entusiasmo. Con lei scoprirete gli angoli più nascosti, ed approfondirete anche i luoghi più celebri.

the travellingoldenfamily

Ci ha colpito molto quando ci hanno detto “ per noi è importante viaggiare per educare i nostri figli attraverso viaggi vicini e lontani”, dal 2018 comunicano i loro itinerari con i cani, i loro bambini ed un entusiasmo che li contraddistingue e che nella loro voce non manca davvero mai.

Barutz_Fra

Francesco appassionato di tradizione e di nonni, proprio di nonni, ci ha detto “Sono affezionato alle tradizioni e alle radici del nostro essere veneti”, proprio questa sua passione per le nonne lo porta a creare i contenuti che vedrete in pagina. Unici nel loro genere.

TREVISO

Glofox

Gloria ci ha raccontato che finito il lockdown in lei è letteralmente scoppiata la voglia di conoscere meglio il veneto. Gira tra i boschi del montello ma ha fatto dei contenuti pazzeschi anche dell’orto botanico di Padova

Massimo barco

Utilizza i social con ironia, pubblica contenuti in lingua veneta, usa molta ironia ma allo stesso tempo cerca sempre di lasciare un messaggio positivo. Una fonte di positività, se volete farvi una risata , il suo Instagram è il posto che fa per voi

ruotelibere

Volevamo trattare anche altri temi fondamentali come quello dell’accessibilità, come lo faremo? Con Sara e Alessia, due sorelle che sui social parlano proprio di questo accessibilità ai luoghi e , grazie alla carrozzina di Ale, fanno dei test diretti:) andando a vedere quali posti sono accessibili a tutti e quali invece no. Il motto di Ale? Dove passo io passano tutti.

Alittletasteofphoto

Ed infine Elisa, che si definisce sognatrice e fotografa racconta il territorio attraverso i suoi scatti cogliendone tutti i dettagli e gli aspetti più nascosti. Dal 2019 utilizza il linguaggio dei social per svelarci scorci che non conoscevamo.