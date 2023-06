Influencer polesani per lanciare il turismo in Veneto, ecco chi sono i creators scelti da Luca Zaia

ROVIGO - Viviana Segantin, originaria di Lendinara , ma residente a Padova, è stata scelta dal governatore del Veneto, Luca Zaia, per promuovere il Polesine attraverso i canali social. Assieme a lei anche Alessandro e Chiara , travel blogger di Rovigo. La scelta è ricaduta dapprima sulla 53enne giornalista polesana, in quanto Zaia ha molto apprezzato l’idea del profilo Instagram, chiamato con l’accattivante nome di @ l ets v eneto: mete, itinerari, curiosit à sul Veneto. Poi Zaia ha optato anche per Thetravellinggoldenfamily, una vera e propria famiglia composta da due giovani genitori con due figli al seguito.

L'idea

« La mia pagina è nata ad aprile 2021 e continua a riscontrare un crescente interesse da parte degli utenti del social - spiega Viviana Segantin - u na pagina Instagram completamente dedicata al Veneto e alle sue bellezze: @letsveneto è una mini guida alla scoperta della regione. Una panoramica in continuo divenire, che suggerisce diverse tipologie di mete, da quelle più note a quelle meno conosciute, dando consigli e raccontando curiosità , così @ l etsveneto mi sta dando grandi soddisfazioni. La pagina conta 11.600 follower molto attivi » .

L’altra realtà, @ t hetravellinggoldenfamily , ha invece raggiunto quota 47.500 mila follower. Ci sono anche Aston Chef, alias Luca Aston, che ha 14.300 follower, Barutz_Fra, ossia Francesco Baruto, che ha 56mila adepti. Insomma, in totale la squadra del Polesine ha messo in campo 130mila follower. Per Viviana Segantin si tratta di un risvolto positivo del lockdown. « Durante l’ennesima zona rossa ero molto annoiata e mi serviva un’idea che mi appassionasse. Sono sempre stata una persona molto dinamica: adoro viaggiare e scoprire nuove mete. Ho la fortuna di vivere in una regione con un’offerta turistica molto ampia: dalla montagna al mare, dai laghi alle terme, dal Delta del Po ai borghi medievali, dai colli alle città d’arte. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Mi sono detta: perché non condividere tutto questo incredibile patrimonio con il mondo di Instagram? » .

L'interesse