Veneto Creators, Elisa Garbuio e la passione per gli itinerari "insoliti". Ecco i suoi due luoghi del cuore di Treviso

TREVISO - Elisa Garbuio aka "A little taste of photo" è una delle Veneto Creators scelti dalla Regione Veneto. Residente a Castelfranco Veneto, è una grande appassionata di itinerari turistici insoliti e nei suoi social mostra la bellezza dei luoghi in percorsi spesso green, unendovi anche l'enogastronomia e le tradizioni. Questo è anche quello che ha portato all'interno della sfida promossa dal governatore del Veneto Luca Zaia.

A Treviso ci ha portato nei suoi due posti del cuore.