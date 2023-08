di Lucia Russo

TREVISO - Sara e Alessia aka Ruote Libere, sono due delle Veneto Creators del progetto promosso dalla Regione. Il loro sogno? Un mondo accessibile. Un mondo in cui dove va Sara possa andare anche Alessia e dove va Alessia possa esserci anche Sara. Un mondo senza barriere architettoniche, inclusivo, adatto a tutti in ogni sua piccola parte: dai luoghi di cultura, alle strade, passando per la montagna, il mare, i voli. Un mondo senza limiti, vivibile da tutti allo stesso modo dove anche chi ha delle difficoltà nel muoversi possa sentirsi a casa. E sono proprio contenuti legati a questo che le due sorelle di Pederobba portano sui loro profili social Ruote Libere, sul loro blog aggiornato sempre con consigli utili e itinerari adatti a tutti, e che hanno portato anche in questi mesi per il progetto della Regione Veneto.

In questo video ci mostrano i loro luoghi del cuore di Treviso, due posti totalmente inclusivi.