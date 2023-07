Ubriaco fradicio chiede altro alcol, al rifiuto del gestore devasta locale e prende a pugni le auto

SUSEGANA – Ubriaco devasta il bar e prende a pugni le auto in sosta: bloccato dai carabinieri.

«Inammissibile quanto accaduto»

Nel mirino, ieri sera 18 luglio, il bar "Al Quadrivio" di via IV novembre, a Ponte della Priula, frazione di Susegana. Dalle prime ricostruzioni lo straniero, già ubriaco, avrebbe preteso altro alcol. Di fronte al diniego dei titolari si è scagliato come una furia sul plateatico e sulla vetrina buttando all'aria tavoli e sedie, tanto da crepare la vetrata in più punti. Non contento si è messo a urlare contro gli altri avventori, i passnati e chiunque cercasse di calmarlo, oltre e sferrare dei pugni contro le auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato lo straniero e lo hanno portato al pronto soccorso.

«Quanto accaduto ieri sera a Ponte della Priula è inaccettabile – tuona Alberto Villanova, presidente dell’intergruppo Lega-Liga Veneta, che è passato di persona pochi minuti dopo i fatti -. Il fatto che un uomo, completamente ubriaco, si sia scagliato con una tale violenza contro persone, automobilisti e oggetti è inammissibile. E ancor più grave è la convinzione di questo personaggio di restare impunito. Come hanno raccontato alcuni testimoni, infatti, ai passanti spaventati ha urlato di chiamare pure i carabinieri, tanto lui era clandestino e, come tale, intoccabile. Quando diciamo che vogliamo bloccare l’arrivo incontrollato degli stranieri, è proprio per evitare situazioni come queste».