Ubriaco devasta bar a Ponte della Priula e prende a pugni le auto parcheggiate

SUSEGANA – Ubriaco devasta il bar e prende a pugni le auto in sosta: bloccato dai carabinieri.

Nel mirino, ieri sera 18 luglio, il bar "Al Quadrivio" di via IV novembre, a Ponte della Priula, frazione di Susegana. Dalle prime ricostruzioni lo straniero, già ubriaco, avrebbe preteso altro alcol. Di fronte al diniego dei titolari si è scagliato come una furia sul plateatico e sulla vetrina buttando all'aria tavoli e sedie, tanto da crepare la vetrata in più punti. Non contento si è messo a urlare contro gli altri avventori, i passnati e chiunque cercasse di calmarlo, oltre e sferrare dei pugni contro le auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato lo straniero e lo hanno portato al pronto soccorso.