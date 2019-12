Travolta dalla Jeep sulle strisce pedonali: conducente positivo all'alcoltest

VITTORIO VENETO - Travolta sulle strisce da un'auto: finisce in ospedale una donna di 47 anni. Per il 38enne conducente, trovato positivo all'alcoltest, è scattato subito il ritiro della patente. Sul posto, oltre all'ambulanza del Suem anche un pattuglia della polstrada di Vittorio Veneto per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. La donna, O.T., residente in città, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Costa. La quarantasettenne ha riportato diversi traumi su tutto il corpo. Le sue condizioni, fortunatamente non sono gravi. Sono appena le 7 di sabato, quando O.T. è uscita dal panificio all'altezza di via Caprera, dove ha acquistato dei prodotti artigianali. Piove ancora a dirotto sabato mattina, e la quarantasettenne si prepara ad attraversare la strada sulle strisce pedonali tra la statale 51 Alemagna e via Vallata in direzione Revine.

All'improvviso, mentre la donna sta attraversando la strada per raggiungere la parte opposta viene travolta da una Jeep Renegade, guidata da un 38enne, D.D.M. Forse per una disattenzione ma non si escluderebbe un colpo di sonno, l'uomo purtroppo non è riuscito a evitare il pedone.



VIOLENTO IMPATTO

Un impatto tremendo per la 47enne che dopo aver fatto un volo di diversi metri è finita sull'asfalto riportando diverse ferite. Immediato l'intervento dei passanti e di alcuni automobilisti che hanno soccorso la donna e allertato il 118. All'arrivo del medico e dell'infermiere del Suem, la quarantasettenne, che ha riportato ferite e contusioni su tutto il corpo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Costa.



GLI ACCERTAMENTI

Dopo gli accertamenti effettuati dagli agenti della Polstrada di Vittorio Veneto, per il 38enne invece è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza. Se il tasso alcolemico dovesse superare la misura di 1,5 grammi di alcol per litro, D.D.M. rischia ulteriori sanzioni. Un anno fa in via Rizzera il tremendo incidente stradale nel quale aveva perso la vita la 69enne di Alpago, Letizia Sperti. Anche in quell'occasione il guidatore era risultato positivo all'alcoltest con un tasso che si aggirava intorno a 1,60 grammi per litro. Fabio De Zotti, era stato sottoposto agli arrestati domiciliari per il reato di omicidio stradale con l'aggravante dell'ubriachezza. Si era salvata da quel tremendo impatto contro la Jeep Compass di De Zotti , invece l'amica della 69enne che assieme stavano attraversando sulle strisce pedonali per dirigersi alla trattoria Al Sole. Adesso per l'incidente avvenuto sabato mattina sulla statale 51 Alemagna, si attendono i risultati dell'alcoltest.

