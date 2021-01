«Ora che è arrivato il via libera del commissario possiamo dire che la nuova collezione Stefanel arriverà nei negozi già dal prossimo agosto e settembre. E pensiamo di poter aprire entro fine anno dai 10 ai 20 nuovi punti vendita, alcuni anche in Veneto, oltre ai 23 che assorbiremo».



Stefano Beraldo, Ad di Ovs, va veloce. Il blitz su Stefanel gli è riuscito e la Borsa (+ 1% anche ieri) l'ha già premiato. Ora però c'è fa far fruttare questo tesoro di stile e qualità made in Veneto da acquisire per 3,2 milioni. E da affrontare l'ultimo scoglio: la trattativa con una Cgil che chiede di assorbire anche i 40 addetti fuori dal piano approvato dal Ministero e dal commissario Raffaele Cappiello. «Le persone che noi non assorbiremo avevano già concordato un'uscita volontaria con l'amministrazione straordinaria - spiega Beraldo -. Noi siamo arrivati sul filo di lana, c'erano altre proposte, la nostra è stata ritenuta la migliore in termini di garanzie occupazionali».



La Cgil chiede garanzie anche per i dipendenti dei 4 negozi che non rileverete. Ci sono margini di accordo?

«Noi ci siamo impegnati ad assumere tutti i dipendenti di 23 negozi e quelli rimasti a Ponte di Piave entro 12 mesi. Alcuni vorremmo inserirli anche subito, gli altri abbiamo la cigs e la garanzia di riassorbirli a Mestre e nelle nostre strutture. Ci sono una serie di assetti da mettere a fuoco, come il tipo di contratto, ma col sindacato non possiamo andare a discutere delle persone che non fanno parte della nostra offerta. Il negozio in Galleria a Milano per esempio è oggetto di uno sfratto dal Comune, è chiuso. Col commissario ci siamo impegnati ad affittare la sede di Ponte di Piave per 6-9 mesi, ma i 24 che ci lavorano saranno trasferiti a Mestre, nel centro del gruppo».



Però nel vostro progetto c'è l'idea di aprire nuovi negozi oltre ai 23 che rileverete. Si parla di una decina.

«Spero che apriremo molti più negozi Stefanel di una decina. Se noi saremo bravi a fare il prodotto sono convinto che già entro l'anno potremmo aprire dai 10 ai 20 nuovi negozi. Abbiamo un marchio fantastico, amato dalle donne e abbandonato alla fine per i prezzi insostenibili. Noi vogliamo rilanciare Stefanel prima in Italia e poi all'estero realizzando capi di qualità, dove la maglieria farà la parte del leone, a un prezzo più ragionevole, comunque nettamente superiore a quello medio di Ovs ».



Volete bissare il successo della collezione Piombo?

«Piombo è un talento di cui usiamo la competenza e il marchio per realizzare corner shop all'interno dei negozi Ovs. Oggi il nostro progetto è rilanciare il marchio Stefanel in negozi indipendenti da Ovs. Come fa Inditex con Massimo Dutti».



In arrivo anche Stefanel Kids?

«Intanto cominciamo con la donna , poi potremo fare anche il bambino, forse già dall'anno prossimo».



A quando ci saranno i primi capi Stefanel made in Beraldo?

«Da settimane lavoro sul prodotto insieme al mio team anche nell'incertezza dell'acquisizione, scambiandoci considerazioni, foto, suggestioni. La squadra è molto carica, in agosto e settembre arriveranno nei negozi i primi capi di nostra ideazione. Stiamo aspettando anche con ansia di incontrare le risorse della Stefanel per condividere con loro le nostre idee: conoscono l'archivio, hanno grandissime competenze. Appena l'accordo verrà chiuso, spero al più presto, i primi contiamo di inserirli già da subito».



Dove produrrete i nuovi capi Stefanel?

«Ci sarà di tutto, filati internazionali e italiani, produzioni europee, nel mondo».



Peccato che in Veneto rimanga solo il negozio di Venezia.

«Qualcuno dei nuovi 10-20 negozi verrà aperto anche in Veneto, se non altro per vedere da vicino come va».



E anche per fare concorrenza a Benetton?

«Il rilancio di Stefanel non è contro nessuno, ma è a favore del marchio».



Che rimarrà autonomo?

«Stefanel sarà una business unit: avrà i suoi ricavi, costi, speriamo utili. Come Upim. Ma non sarà fuori da



© RIPRODUZIONE RISERVATA