TREVISO - Nuova vita al sottoportico di via Canoniche, finiti i lavori spuntano sui social le preoccupazioni per i vandali. Ultimata la riqualificazione, effettuata dalla Diocesi di una delle "stradine" pedonali di passaggio tra le più suggestive della città di Treviso. Grazie al contributo del Comune, oggi il sottoportico si presenta rinnovato nella pavimentazione in porfido e nell'illuminazione, nonchè nel riordino della segnaletica. A darne notizia è lo stesso sindaco Mario Conte sulla propria pagina Facebook istituzionale che aggiunge: «Ringrazio l’assessore Sandro Zampese e il Settore Lavori Pubblici, don Paolo Barbisan e i tecnici della Diocesi di Treviso».

Le reazioni sui social

Tra i commenti al post social del primo cittadino, si leggono già speranze e preoccupazioni del cittadini. «Speriamo che i nuovi barbari lo rispettino», scrive un signore. E qualcun altro aggiunge: «Sperando che rimanga tale e non sia oggetto di vandalismo». Immancabili anche gli apprezzamenti: «È stupendo». E tra i commenti c'è anche chi guarda già al futuro: «Bellissimo però anche il mosaico necessita di cure».