Sindaco di Castello di Godego denunciato da un cittadino, Diego Parisotto si prende una pausa dalla politica. «Ho problemi di salute, sono ricoverato»

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Sindaco denunciato per un debito non restituito, Diego Parisotto si prende una pausa dalla politica: «Ho avuto dei problemi di salute che mi hanno allontanato dalla vita politica e questi miei problemi si sono aggravati, sono ricoverato per un intervento chirurgico.

Ritengo doveroso allontanarmi momentaneamente dall'attività politica locale fin tanto che non avrò recuperato le condizioni ideali per poter prosecurire serenamente il mio incarico».

La decisione del primo cittadino

È con una nota che, dopo giorni di silenzio, il primo cittadino di Castello di Godego annuncia di prendersi un periodo di stop dalla politica per pensare alla propria salute. A prendere il "comando" del Comune sarà il vicesindaco Enrico Barichello che "eserciterà tutte le mie funzioni - spiega Parisotto - anche quelle che spettano in qualità di Ufficiale del Governo". Una decisione che arriva dopo la denuncia di C.N., un residente che accusa il sindaco di non avergli restituito un prestito di 2.300 euro. Nell'immediatezza, il primo cittadino, contattato, affermava: «Non se so nulla, sono vittima di diffamazione» e si era anche detto pronto a controquerelare. E oggi, 4 aprile, il sindaco torna sull'argomento: «È doveroso da parte mia sottolineare che qualsiasi accusa nei confronti degli amministratori di maggioranza che mi accompagnano in questa avventura politica è inappropriata e completamente fuori luogo. Le accuse che mi sono state rivolte sono strettamente riservate e personali e non interessano l'amministrazione stessa essendo quest'ultima completamente estranea ai fatti».

I problemi di salute

Una lunga "lettera" in cui il sindaco sottolinea di doversi prendere un periodo di stop dalla politica: «Nell'ultimo periodo ho avuto dei problemi di salute che mi hanno allontanato dalla vita politica e la pressione mediatica sulla mia vita privata a cui sono sottoposto ha aggravato questi miei problemi - spiega - tant'è che in questi giorni sono ricoverato presso strutture ospedaliere per un intervento chirurgico».

La pausa dalla politica

«Per trasparenza politica e visto il senso civico che mi ha sempre contraddistinto, alla luce di questa mia condizione psicofisica non ottimale, ritengo doveroso verso l'amministrazione e verso tutta la cittadinanza di Castello di Godego, allontanarmi momentaneamente dall'attività politica locale fintanto che non aver recuperato le condizioni ideali per poter proseguire serenamente con il mio incarico».