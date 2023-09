SILEA (TREVISO) - Incidente stradale grave sulla Treviso mare. Auto contro moto nella serata del 24 settembre, verso le 20, nel Comune di Silea, direzione Roncade, all’altezza dell’autolavaggio di auto e camion. Il motociclista, G.M., 22enne, residente a Silea, diretto verso casa è stato centrato da un’auto per ragioni in corso di accertamento. È caduto a terra dopo un volo di un paio di metri ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 che l’hanno trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso del Ca’ Focenllo. Feriti anche il conducente dell’auto e il passeggero, anche loro al Ca’ Foncello ma non in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri.