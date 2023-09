Pedone travolto e sbalzato per 5 metri: è gravissimo

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, privo di sensi, nel tardo pomeriggio di oggi, 25 settembre 2023, dopo essere stato investito sulla strada regionale 56 a San Giovanni al Natisone all'altezza della rotatoria. Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Palmanova) l'uomo è stato travolto da un veicolo mentre camminava. Nell'impatto è stato sbalzato per circa 5 metri. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons e l'elisoccorso.

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA