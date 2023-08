TREVISO - Altri quindici milioni di euro per mettere in sicurezza i ponti della Marca. Nel giorno del quinto anniversario della tragedia del ponte Morandi di Genova (ieri, 14 agosto), la Provincia di Treviso ha annunciato di aver ottenuto dal Governo tramite il Decreto Ponti Bis. La somma, che riguarda interventi pianificati fino al 2029, si aggiunge ai 13 milioni già stanziati dal primo Decreto Ponti. Tredici i progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza che saranno eseguiti entro i prossimi sei anni. Tra i lavori più importanti la ristrutturazione del ponte sul Sile a Casale, quelli di consolidamento sul torrente Raboso a Farra e sulla Sp 150 dei Colli Asolani.



LE OPERE

Il piano di interventi ha lo scopo di migliorare la viabilità e la tutela dei cittadini. Si tratta di manutenzioni straordinarie, rinforzi strutturali, adeguamenti sismici e nuove costruzioni. «È una grande soddisfazione poter calendarizzare nuove opere per migliorare la sicurezza dei ponti del nostro territorio commenta Stefano Marcon, presidente della Provincia Negli ultimi due anni, grazie alla capacità strategica e progettuale dell'Ente, siamo riusciti a portare a casa oltre 28 milioni di euro che si traducono in opere di manutenzione straordinaria necessarie per migliorare le strutture esistenti e programmarne di nuove, sempre in un'ottica di tutela e beneficio dei cittadini che percorrono le nostre strade, specialmente in questo periodo estivo di grande traffico per le ferie». Le opere più importanti che i 15 milioni finanzieranno sono: i lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Sile, a Casales, opera da 6 milioni; la manutenzione dei parapetti e la sistemazione dei giunti di dilatazione del ponte sul torrente Lastego a Pieve del Grappa, sulla Pedemontana (77 mila euro); i lavori di risanamento conservativo del ponte sul torrente Raboso a Farra di Soligo sulla provinciale "Dei Colli Soligo" e quelli del ponte a Susegana sulla provinciale "Sinistra Piave" (entrambe sui 114 mila euro). A Cornuda, sulla provinciale "dei Colli Asolani", i lavori di riqualificazione del ponte sul torrente Nasson (191 mila in totale); a Fontanelle, sulla SP 89 "Albina", le opere di risanamento del ponte sul fiume Monticano (111 mila euro); a Portobuffolè, sulla SP 50 "di Portobuffolè", gli interventi di rinforzo statico e sismico del ponte sul fiume Livenza, opera da 1.460.000 euro.



IL FUTURO

«Nonostante le difficoltà che enti pubblici e aziende stanno incontrando a causa delle numerose criticità a livello internazionale, non ci fermiamo e andiamo avanti anche con visione per il futuro - prosegue Marcon - Penso, per esempio, al ponte sulla SP 137 Redigole a Motta, a quello sulla SP 64 Zermanese a Casale e ai rinforzi strutturali di quello sulla SP 50 a Portobuffolè». Delle 16 opere programmate l'anno scorso, invece, ad oggi sono state concluse quelle dei ponti sui rami Salettuol (Maserada) e di Cimadolmo (113 mila euro). Sono state effettuate le verifiche di capacità portante e vulnerabilità sismica dei ponti sul fiume Meolo al confine con tra Monastier, sul fiume Livenza a Mansuè e sul fiume Vallio (Monastier e Roncade). Sono già stati completati i lavori di rinforzo strutturale dell'arco del ponte sulla SP 34 a Susegana e affidati anche gli incarichi di progettazione per il rifacimento del ponte sul fiume Soligo, Sant'Anna, a Susegana e Sernaglia della Battaglia. Sono stati assegnati la progettazione per la fattibilità tecnica dei lavori di rifacimento del ponte sul torrente Muson a Monfumo e la progettazione esecutiva del ponte sul fiume Monticano a Motta.