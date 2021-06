TREVISO - È la seconda volta in pochi mesi che la guardia di finanza di Treviso esegue un sequestro di beni in base alla normativa antimafia. Grazie al software Molecola, le Fiamme gialle sono in grado di acquisire e incrociare tutti i dati necessari a tracciare il “ritratto” di soggetti ritenuti pericolosi a livello sociale, di cui è possibile - spiega il comandante provinciale, colonnello Francesco De Giacomo – confiscare il patrimonio.

