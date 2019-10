PORDENONE - La Guardia di Finanza ha accertato che due imprenditori russi, residenti a Pordenone, non hanno dichiarato redditi per 11,77 milioni euro, e hanno disposto nei loro confronti il sequestro di beni, a carico di uno dei due, per 7,8 milioni di euro comprese proprietà immobiliari a Pordenone e a Lignano Sabbiadoro.



I due imprenditori sono stati denunciati per il reato di dichiarazione infedele. L'indagine è scattata quando è stato appurato che i due imprenditori, pur manifestando notevoli disponibilità, dichiaravano redditi modesti. Per di più, nel corso delle indagini è stato scoperto che i due imprenditori russi risultavano iscritti all'anagrafe del comune friulano con i relativi familiari, e fruivano di servizi pubblici, compresa l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.



I due cittadini stranieri, tuttavia, nel formalizzare l'iscrizione all'anagrafe comunale italiana, non avevano successivamente provveduto, ai sensi di legge, alla cancellazione della precedente residenza estera nella Confederazione Russa. In questo modo hanno potuto giovarsi di una sorta di «doppia residenza» sia ai fini fiscali, sia civilistici in due Stati diversi, con il risultato che i redditi percepiti, anziché́ tassati, non venivano dichiarati in nessuno dei due Paesi o, alternativamente, rappresentati in maniera del tutto minimale rispetto all'importo reale.



Di fatto, i redditi conseguiti non venivano dichiarati in Italia per l'asserita «residenza in Russia» dei titolari; per contro, sugli immobili di residenza acquistati nel territorio nazionale pagavano imposte ridotte (o non ne pagavano, come nel caso dell'Imu) proprio sulla scorta della contestuale loro «residenza in Italia» correlata all'abitazione principale. È stata, inoltre, riscontrata la detenzione di ingenti disponibilità finanziarie - non dichiarate ai fini fiscali né in Italia né in Russia - in istituti di credito di altri Paesi esteri, tra cui le British Virgin Islands e Cipro.

