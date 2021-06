Povero in canna ma con una villa da 300 mq e disponibilità finanziarie per 500mila euro

TREVISO - Finto povero con villa, è stato scoperto in provincia di Treviso: in pratica l'uomo, residente nella Marca, ben conosciuto dalle forze dell'ordine, non aveva mai lavorato né percepito reddito, tuttavia aveva una villa di 300 metri quadri e disponibilità finanziarie per un valore di circa 550.000 euro, entrambi sequestrati dal comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Il provvedimento, disposto dal tribunale di Venezia, fa seguito a indagini patrimoniali nei confronti del trevigiano con numerosi precedenti e condanne penali (minacce, lesioni, ingiurie, falsità, plurime truffe ai danni di privati, insolvenze fraudolente, ricettazione, rapina, tentato furto) e dunque ritenuto, sulla base delle previsioni del Codice antimafia, socialmente pericoloso. Indagini attraverso le quali è stato possibile evidenziare una palese sproporzione tra il suo patrimonio e la circostanza che egli non abbia mai svolto alcuna attività economica o percepito alcun reddito. Gli accertamenti sono stati svolti anche attraverso le banche dati dei finanzieri che hanno così potuto ricostruire la posizione patrimoniale ed economico-finanziaria del nucleo familiare dell'uomo.