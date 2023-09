TREVISO - Solo lo scorso luglio era scattato il maxi-aumento, fino al 33%. Ma ora Mom, la società dei bus e delle corriere, è riuscita a rivedere al ribasso il prezzo dei biglietti fatti online: chi acquisterà il ticket in formato digitale avrà uno sconto del 10%. Per fare un esempio, il biglietto urbano era salito da 1,50 a 2 euro. D’ora in poi, invece, acquistandolo attraverso l’app MomUp lo si pagherà 1,80 euro. Vale anche per le corriere che coprono le tratte extraurbane: un biglietto per la classe due (da 5,1 a 12 chilometri) con l’app scende da 3,20 a 2,90 euro, la classe tre (da 12,1 a 20 chilometri) da 4,20 a 3,80 euro, fino al ticket della classe 12 (da 100,1 a 124 chilometri) che cala da 8,50 a 7,70 euro. Il tariffario varato a luglio per gli abbonamenti, invece, resta immutato. Di conseguenza sono confermati salti come quello riguardante l’abbonamento annuale per studenti nella classe extraurbana tra i 5 e i 12 chilometri, la più frequentata, passato da 385 a 500 euro.



IL VIA LIBERA

La riduzione del prezzo dei biglietti acquistati tramite l’app è stata approvata nella riunione dell’ente di governo, formato dalla Provincia e dei Comuni che gestiscono il trasporto urbano, andata in scena ieri al Sant’Artemio. Usando il canale online si paga di meno e, allo stesso tempo, si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale limitando il consumo di carta. Non è cosa da poco se si pensa che Mom emette oltre 1 milione di biglietti all’anno. « Sono orgoglioso perché abbiamo fatto il primo passo rispetto alla promessa fatta a luglio (nell’assemblea dei soci che ha varato gli aumenti, ndr) riuscendo a ridurre a distanza di un solo mese il prezzo dei biglietti in formato digitale – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia – una soluzione che guarda al futuro, promuovendo azioni sostenibili » . L’utilizzo dei biglietti digitali, tra l’altro, è costantemente in crescita. « Quest’anno il 18% dei clienti ha acquistato biglietti dematerializzati con MomUp. Una quota ben superiore al 5% del 2019 – evidenzia Giacomo Colladon, presidente di Mom – mentre i clienti abbonati hanno già preferito da tempo il viaggio smart: oltre il 40% acquista tramite canale virtuale » .



L’IMPEGNO

L’impegno sul fronte delle tariffe non finisce qui. Si spera in particolare nel rinnovo del bonus Trasporti a livello nazionale per fare in modo che agli studenti, e non solo (il reddito deve essere sotto i 20mila euro), possano arrivare 60 euro al mese per tagliare i costi. « Visto il perdurare degli effetti conseguenti all’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti – dice Marcon – contiamo sul rinnovo del bonus Trasporti da parte del ministero. Si tratta di una formula significativa per le famiglie che affrontano la spesa sugli abbonamenti » . I fondi messi a disposizione ad aprile sono stati esauriti in pochi mesi. Il “Click day” aperto proprio ieri dal ministero per la richiesta delle risorse residue dei bonus di agosto si è chiuso nel giro di mezz’ora. «È chiaro che bisogna trovare una vera soluzione condivisa per rispondere ai bisogni delle famiglie – specifica il presidente della Provincia – e al contempo venire incontro alle difficoltà delle società di trasporto, che devono mantenere l’equilibrio di bilancio » . Non a caso l’Upi Veneto, l’unione regionale delle Province, ha già chiesto al governo di incrementare il fondo nazionale Trasporti, rimasto fermo nonostante gli ultimi rincari. Anche questo metterebbe le società nelle condizioni di poter effettuare servizi a prezzi più bassi.