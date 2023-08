Strattona controllore della Mom e vola giù dell'autobus: 25enne senza biglietto arrestato

SAN VENDEMIANO - Resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di un ufficio o servizio di pubblica necessità sono i reati contestati a un 25enne della Guinea che stamattina, 7 agosto, a San Vendemiano, località Gai, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri di Conegliano. Lo straniero, salito a bordo dell'autobus di linea Mom 120, tratta Vittorio Veneto-Treviso, su richiesta del controllore di presentare il biglietto, tergiversava e si rifiutava di fornire documenti e generalità, facendo accumulare ritardo al mezzo di trasporto. Il giovane ha poi tentato di scappare spintonando con forza l'addetto al controllo della Mom: sceso dall’autobus, se l'è data a gambe ma è stato rintracciato dopo pochi minuti da una "Gazzella" del Radiomobile subito intervenuta. Condotto in caserma, il 25enne è stato successivamente rimesso in libertà in attesa del prosieguo della sua vicenda penale.

