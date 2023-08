BREDA DI PIAVE (TREVISO) - In dodici passeggeri sulla corriera, e cinque multati. È successo ieri nella prima corsa della linea 170 verso Breda di Piave, alle 6.50. «Mi hanno riferito che le persone multate si sono addirittura stupite della presenza dei controllori a quell’ora - racconta Francesca Barzi, di Barzi Bus Srl - Ed è assurdo. Ormai la maggior parte delle persone utilizza corriere e autobus senza pagare, oppure utilizzando un biglietto urbano per una corsa extraurbana».



LO SFOGO

E così Barzi si lascia andare a uno sfogo su Facebook: «Sono molto dispiaciuta, succede spesso che con l’urbano si fanno da Treviso fino a Jesolo». Ma il comportamento che più lascia l’amaro in bocca sono le ritorsioni di chi viene colto in flagranza, con la richiesta di pagare il giusto prezzo per la corsa o di scendere dal mezzo. «Si vendicano - spiega Barzi - e poi ti bruciano i sedili posteriori con gli accendini». Tanti, insomma, approfittano della mancanza di controlli. «Lo fanno sia ragazzi giovani, italiani e stranieri, ma anche adulti e anziani - sottolinea Barzi - specialmente la cosa di prendere una corsa extraurbana con un biglietto urbano. Non so se sia distrazione o malafede, ma ormai sembra essere diventata un’abitudine».



LA SOLUZIONE

La soluzione in questo caso sarebbe aumentare i controlli, scelta che deve essere fatta dalla Mom, sotto la quale stanno tutti i servizi di trasporto. «Le cose sono cambiate da quando c’è stata l’aggregazione del servizio - spiega Barzi - e l’unica soluzione possibile sarebbe quella di aumentare i controlli. Ma è proprio l’attitudine di prendere i mezzi pubblici che è molto cambiata nel corso degli anni». Molti infatti sembrerebbero approfittatesene e tanti sono recidivi, a tal punto che in molti casi si è rivelato necessario l’intervento dei carabinieri.