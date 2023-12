CARBONERA (TREVISO) - Il terzo furto negli ultimi tre anni e sempre a Natale. Ieri mattina, nel la sede di Vascon a Carbonera, i volontari di Oltre il Labirinto hanno scoperto che, la notte precedente, qualcuno si era nuovamente intrufolato nei loro laboratori (all’interno degli spazi della cooperativa Alternativa Ambiente) per rubare cibi e bevande con cui i giovani ospitati nel centro diurno stavano in queste settimane preparando le tradizionali ceste natalizie. L’ammontare del bottino è di circa 1500 euro. Un episodio che c olpisce un luogo dove quotidianamente si lavora per il benessere di soggetti deboli che si danno da fare per sentirsi utili con i loro piccoli mestieri d’ogni giorno.

VIDEOCAMERE

Dalle videocamere di sicurezza che hanno immortalato il presunto colpevole, è possibile ricostruire come già nel tardo pomeriggio (poco dopo le 17) l’uomo avesse compiuto un sopralluogo in zona, ispezionando i locali dall’esterno per poi forzare la serratura intorno alle 21 e iniziare il suo saccheggio. Aiutandosi probabilmente con una carriola, da una prima sommaria ricostruzione, il ladro ha portato via circa quindici giubbotti che sarebbero serviti ai volontari e poi sei cartoni di birra, altrettanti di prosecco, a cui aggiungere creme al pistacchio e nocciolate: tutti prodotti che i ragazzi di cui si prende cura la Fondazione avrebbero utilizzato per completare gli ordinativi ricevuti da chi si affida a loro per preparare i doni delle imminenti festività. Dopo l’amara sorpresa del primo mattino, nell’animo degli operatori e di tutti i volontari di Oltre il Labirinto (che dal 2009 si occupa delle persone con disabilità mentali o fisiche, in particolare dei soggetti affetti da autismo) è prevalsa la delusione e un pizzico di rabbia.

LO SFOGO