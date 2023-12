Carbonera, il video del ladro in azione nel centro per ragazzi autistici: l'arrivo e la fuga

Il terzo furto negli ultimi tre anni e sempre a Natale. Ieri mattina, nella sede di Vascon a Carbonera, i volontari di Oltre il Labirinto hanno scoperto che, la notte precedente, qualcuno si era nuovamente intrufolato nei loro laboratori (all’interno degli spazi della cooperativa Alternativa Ambiente) per rubare cibi e bevande con cui i giovani ospitati nel centro diurno stavano in queste settimane preparando le tradizionali ceste natalizie. L’ammontare del bottino è di circa 1500 euro. Un episodio che colpisce un luogo dove quotidianamente si lavora per il benessere di soggetti deboli che si danno da fare per sentirsi utili con i loro piccoli mestieri d’ogni giorno.