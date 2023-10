Treviso. Rissa tra ragazzine alla fermata del bus: volano calci e pugni, la scena viene filmata e postata sui social

TREVISO - Un gruppo di ragazzine è venuto alle mani, per poi passare a calci e pugni, alla fermata della corriere a Treviso.

Prima un paio di ragazzine, da poco uscite da scuola, si sono prese a insulti per poi passare alle vie di fatto incitate dalle rispettive amiche che poi si sono scontrate anche tra loro facendo scoppiare una rissa. Spinte, calci e pugni sono volati in mezzo alla folla che, ai lati, è arrivata a incitare alla violenza, mentre c'era chi riprendeva con il telefonino la scena. Le ragazze, per lo più minorenni, si trovavano alla stazione delle corriere al termine delle lezioni, nel momento quindi di massima affluenza. Dapprima lo scontro ha riguardato solo due delle presenti, poi la rissa si è allargata alle amiche che sono intervenute rendendo più grave una situazione già tesa.