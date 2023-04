PADOVA - Un confronto a suon di pugni durato meno di un minuto, ma che fa riaccendere i riflettori sulle risse tra giovanissimi in città. Sta rimbalzando da circa tre settimane sulle chat social condivise dai ragazzi un video di 35 secondi che riprende l’ennesima zuffa avvenuta nella zona della stazione ferroviaria, dove già nel recente passato si sono registrati interventi delle forze dell’ordine per sedare risse e liti tra gruppi di giovani. E anche in questo caso la platea di adolescenti spettatori era fittissima.



LE RIPRESE

Il video in questione è stato girato attorno al 20 marzo nella parte di piazzale Stazione che si trova a ridosso dell’inizio di corso del Popolo, proprio davanti al fast food McDonald’s. Le immagini, registrate con un telefonino, immortalano due ragazzi, dell’età apparente di 16-18 anni, che si colpiscono violentemente e ripetutamente con pugni e spinte. Un confronto violento, che ha visto uno dei due contendenti colpito con un violento pugno in pieno viso ed entrambi finire più volte a terra, strattonandosi. Il parapiglia sarebbe scoppiato per una bicicletta contesa.

Tutto attorno un capannello di ragazzi e ragazze, varie comitive, almeno una cinquantina di persone. Tra chi filmava e chi incitava i due, si sono poi fatti avanti altri quattro giovani che li hanno divisi e trascinati da parti opposte, mettendo fine alla zuffa. La scazzottata è avvenuta in pieno giorno, nel mezzo del viavai che a ogni ora contraddistingue quella zona della stazione, frequentatissima dagli adolescenti che vi si riversano soprattutto nel fine settimana da tutta la provincia.



I PRECEDENTI

L’area della stazione nell’ultimo anno e mezzo è stata ripetutamente teatro di risse tra gruppi di giovanissimi, tanto da diventare uno degli obiettivi maggiormente sorvegliati, insieme a piazza Duomo e Prato della Valle, durante i fine settimana. Nel solo 2022 sono stati tre gli episodi più gravi avvenuti nello stesso punto del video girato a marzo. Il 22 gennaio dell’anno scorso, esattamente una settimana dopo la maxi rissa organizzata via social e sventata per un soffio in Prato della Valle, in stazione si erano radunati decine di ragazzi e c’erano stati accenni di zuffa prima dell’intervento in forze della polizia.

Poi, il 14 febbraio 2022, è stata la volta di un gravissimo episodio che ha visto protagonisti il giovane trapper lombardo Carter5Star e alcuni ragazzi vicini a Baby Touché, trapper padovano molto noto sui social. Il lombardo, in trasferta a Padova, era stato accerchiato, picchiato e accoltellato alla schiena dai rivali nell’ambito di una sanguinosa faida che ha visto per tutto l’anno scorso scontrarsi tra Padova e Milano le due fazioni vicine a Touché e al lecchese Simba La Rue, poi finito in carcere. Infine il 19 novembre scorso, sempre in stazione, un 15enne è stato avvicinato da due ragazzi poco più grandi che gli hanno intimato di consegnare il portafoglio. Al suo rifiuto lo hanno picchiato tanto da fargli guadagnare una prognosi di 30 giorni per un violentissimo calcio all’inguine.