RIESE PIO X (TREVISO) - Assalto al bancomat, ma i ladri fuggono senza bottino. Stanotte verso l'1.20 ignoti hanno tentato di forzare lo sportello Atm della filiale di Banca delle Terre Venete in via Toti, a Vallà di Riese Pio X. I malviventi si sono serviti di arnesi da scasso, senza però riuscire nei loro intenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto.