Ponzano Children si apre al mondo, un evento a porte aperte per capire come funziona il progetto

PONZANO (TREVISO) - Dal 2007 Ponzano Children, il centro per l’infanzia del Gruppo Benetton, offre un’esperienza educativa innovativa per il territorio, un servizio didattico per i figli dei dipendenti e per i bambini della comunità della zona. Un’iniziativa nata all’interno del Gruppo che, consapevole del ruolo etico e sociale che appartiene alla cultura d’impresa avanzata, si è impegnato a costruire una proposta che ponesse al centro la relazione, la ricerca, il benessere del bambino e della comunità.

Fedele a quest’ottica di confronto e dialogo, domani, sabato 18 marzo alle 9.30 alle 12.30, Ponzano Children - situato in un edificio realizzato dall’architetto spagnolo Alberto Campo Baeza - ospiterà una conferenza aperta al pubblico su come l’educazione si nutra di spazi di riflessione e confronto e come la cultura dell’infanzia cresca e si arricchisca attraversando sfide e cambiamenti: una lente d’ingrandimento su quanto i bambini raccontano per chiederci, ogni giorno, quale identità dare alla scuola che abitiamo.