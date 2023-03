MONTEBELLUNA - «Mia figlia "senza" passaporto: a rischio il viaggio studio a Londra». M.S., imprenditore montebellunese padre di due figlie adolescenti, racconta la situazione paradossale che sta vivendo da un paio di mesi sul fronte del rinnovo dei passaporti. Un caso, il suo, emblematico, ma nel contempo particolare dato che, essendo la moglie inglese, la sua famiglia è legata a filo doppio con il Regno unito.

NOTTI INSONNI

«I passaporti delle mie figlie di 14 e 13 anni -racconta l'imprenditore- scadono entrambi a maggio 2023. Mia figlia più grande, dopo due anni di periodo Covid in cui qualsiasi tipo di gita scolastica era impossibile, quest'anno dopo lunga trattativa con la preside avrebbe la possibilità (decisa a gennaio) di andare in gita con la classe a Londra proprio i primi di maggio. Il caso vuole che, nonostante mia moglie sia inglese, alle nostre figlie il passaporto britannico non lo abbiamo mai fatto e quindi, essendo il Regno unito fuori dall'Europa, adesso per visitare questo paese bisogna avere il passaporto con un mese di validità oltre la data ultima di permanenza in territorio britannico». Quindi, il passaporto va rinnovato. «A gennaio appunto mi sono attivato per chiedere il rinnovo che avevo sentito dire fosse divenuto molto problematico». E infatti si è trasformato in un'odissea. «Ho iniziato a cercare appuntamenti sulla piattaforma online della Polizia di Stato utilizzando lo Spid -racconta- senza il quale non ci si può registrare. Ho passato ore, giorni, notti a cercare invano un appuntamento a breve termine, ma già da subito i primi appuntamenti disponibili erano ad agosto. Allora mi sono armato di pazienza dato che mancava ancora qualche mese, ma il tempo passava e gli appuntamenti si spostavano sempre più in là». E l'uomo è andato oltre. «Ho iniziato a scrivere alla Questura -prosegue- ma non ho mai ricevuto risposta. Ho chiamato e mi sono sentito dire che bisogna prenotare online. Ho chiesto alla scuola, il Pio X di Treviso, di farmi una lettera di richiesta rinnovo urgente per viaggio di studio, procedura che mi è stata consigliata dal Comune di Montebelluna, e l'ho inviata all'ufficio Passaporti di Treviso via Pec, ma non ho mai ricevuto risposta».

IL PARADOSSO

«Sono arrivato per disperazione a chiedere ad amici e parenti che potevano conoscere qualcuno in Questura se fosse possibile almeno ricevere una risposta -continua- ma nessuno ha potuto aiutarmi. Davvero non so più cosa fare». Gita a parte, l'imprenditore sottolinea un altro aspetto. «Ad oggi se una persona, ignara di questa problematica, per caso avesse bisogno di andare improvvisamente all'estero, come nel caso per esempio delle mie figlie che, avendo parenti anziani in UK, nella malaugurata sorte che succedesse qualcosa avrebbero bisogno di partire velocemente, o se qualcuno avesse un problema di lavoro o qualsiasi altra esigenza, in realtà si troverebbe nell'impossibilità di rinnovare il passaporto per almeno 8 mesi. Quello che si sente dire che a fronte della presentazione di un biglietto aereo si riuscirebbe ad ottenere un appuntamento a breve termine è una bufala. Il paradosso è che il più dei giorni la piattaforma della polizia di stato non dà proprio nessun appuntamento disponibile, nemmeno a 8 mesi e quando il venerdì alle 13 (come è scritto sul sito) dovrebbero essere inseriti nuovi appuntamenti a breve, tempo che se ne veda uno diventare verde e ci si clicchi sopra, è già sparito». E chiude: «Penso che sia scandaloso che il governo non possa stanziare dei fondi per rafforzare il personale addetto a questo servizio. E allo stesso tempo trovo ridicola la scusa che dopo il Covid adesso tutta l'Italia si sia svegliata chiedendo rinnovi e rilasci di passaporti in massa per andare all'estero, neanche ci fosse l'Esodo di Mosè».