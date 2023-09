Nuova pista ciclabile da Mogliano a Mestre: un percorso sul Terrraglio largo fino a 2,5 metri

MOGLIANO VENETO - Entro 7 mesi Mogliano avrà una nuova pista ciclabile larga fino a 2,5 metri lungo il Terraglio.

Cerimonia pubblica ieri mattina, all'incrocio tra il Terraglio e via Ronzinella, dove è stato dato il via ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale in direzione Venezia, lungo la napoleonica.



FONDI STRAORDINARI

Un'opera importante, di quasi due chilometri, che permetterà di collegare in sicurezza il centro di Mogliano a Mestre e servire inoltre la frazione di Marocco. «L'opera costa 2 milioni 400mila euro ed è completamente finanziata dal Pnrr -sono le parole a caldo del sindaco Davide Bortolato- Fondi straordinari che con fatica abbiamo ottenuto per la nostra città. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza siamo riusciti a ottenere quasi 7 milioni di euro, tutte risorse destinate a opere pubbliche e a favorire l'avvio dei processi di digitalizzazione dell'ente».

Con i lavori di realizzazione della pista, verrà dunque valorizzata ancor di più la strada delle ville con 56 nuovi punti di illuminazione pubblica a led, la posa di tre passerelle in acciaio sui canali e con la piantumazione di cento platani che andranno a ripristinare il filare alberato, ormai quasi scomparso a causa della contagiosa malattia del cancro colorato. Il collegamento ciclabile tra Mogliano e Marocco ha una precisa finalità: dare continuità al percorso che già esiste al confine con Mestre. Anche la tipologia sarà simile, con l'ausilio di un'aiuola invalicabile, come prevede la normativa, che separa la parte carrabile da quella ciclabile.



IL PROGETTISTA

«Rispetto a quanto ha fatto Venezia -spiega il progettista Antonio Martini- noi diamo all'opera una caratteristica di valorizzazione paesaggistica. Nella progettazione abbiamo fatto in modo che la pista vada a risolvere i problemi di sicurezza che interessano alcuni tratti, a partire dalla zona ovest. Questo per fare in modo che la fermata dell'autobus e l'area ovest del Terraglio siano serviti da un fronte pedonale con tre attraversamenti per la sicurezza dei pedoni». Per la pista ciclabile è infatti previsto un attraversamento semaforico a chiamata, che dalla parte est, dietro la siepe dell'area residenziale, sfocia sul Terraglio poco più avanti e passa sulla carreggiata ovest per poi continuare verso Marocco. Per favorire anche l'aspetto cicloturistico saranno inoltre costruite delle piazzole a vantaggio delle soste dei ciclisti e per poter godere del paesaggio. Oltre alla pista ciclopedonale, che verrà ricavata prevalentemente sul lato ovest del Terraglio, verrà infine realizzato un marciapiede che dall'intersezione con via Ronzinella sale per 235 metri fino a via Mameli.



LA CERIMONIA

Alla cerimonia di posa della prima "cordonata" erano presenti, anche l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi, l'europarlamentare Rosanna Conte, il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Treviso Claudio Sartor, l'architetto Toni Follina e don Samuele Facci, che ha benedetto l'inizio dei lavori. Al termine della cerimonia, la Presidente Fiab Treviso, Susanna Maggioni, ha consegnato la bandiera di Mogliano Comune Ciclabile con il riconoscimento di due Bike Smile.