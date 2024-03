VEDELAGO (TREVISO) - Paura ieri, verso mezzogiorno, lungo la statale 53, poco prima di arrivare a Vedelago. Gli automobilisti di passaggio hanno individuato un uomo, in stato confusionale, che camminava lungo il ciglio della strada tentando di attirare l’attenzione gesticolando in maniera forsennata. E, poco distante, alcuni automobilisti hanno notato un monopattino fatto a pezzi. Come se ci fosse appena stato un incidente. Sono così partite le telefonate alle forze dell’ordine e, immediatamente, sul posto sono giunte pattuglie della polizia locale, dei carabinieri, oltre all’ambulanza del Suem 118. I carabinieri, unitamente agli agenti della polizia locale, hanno avvicinato l’uomo che, nel frattempo, dava in escandescenze. Ha cominciato a urlare, tentando di buttarsi in mezzo alla strada. I militari dell’Arma hanno affidato l’uomo, uno straniero del posto, alle cure mediche in quanto era andato fuori controllo e, nel contempo, hanno appurato che non era stato registrato alcun incidente stradale. Mentre gli agenti della municipale hanno disciplinato il traffico.

I CONTROLLI

Intanto, nella notte tra venerdì e sabato a Montebelluna, militari dell’Arma hanno arrestato un 41enne italiano evaso dagli arresti domiciliari e sorpreso verso le 3.30 in via Piave alla guida di autovettura. Perquisito, è stato trovato in possesso di un tagliavetri, due taglierini e un tronchese. A Paese, i carabinieri hanno posto ai domiciliari un 41enne del posto che aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo violato più e più volte. E anche perchè era stato denunciato per ricettazione in quanto era stato trovato al volante di un’auto rubata. A Ponte di Piave è stato arrestato un 40enne di origini rumene al quale è stata revocata la misura della detenzione domiciliare per un residuo di pena di quasi due anni per maltrattamenti di conviventi, commesso nel gennaio 2022. E poi i reati relativi alla guida in stato di ebbrezza: a Preganziol un 51enne del veneziano si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico, così come un 60enne alla guida di autocarro a Mogliano. Ritirate le patenti di guida. Patenti ritirate anche a un trevigiano 41enne controllato in viale Luzzati con tasso di 1,50 g/l e un 31enne a Castello di Godego in via Postumia, con 1.30 g/l. A Mogliano, invece, è stato denunciato un 23enne di origini tunisine che ha violato il foglio di via per 3 anni dal Comune, emesso dalla Questura pochi giorni fa.

LA DROGA

Infine, a Ponzano, i militari dell’Arma hanno perquisito un 24enne del posto, sequestrando 70 grammi di hashish, una dose di marijuana e 2 bilancini digitali di precisione. È stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.