RIESE PIO X (TREVISO) – Scontro fra due auto: feriti i conducenti. Incidente poco prima della 12.30 di oggi, 18 marzo, all’incrocio tra via Raspa e via Aurelia a Riese Pio X, dove si sono scontrate una Renault Megane ed un’Audi A1, quest’ultima finita rovesciata su un fianco; feriti i due autisti. I vigili del fuoco, arrivati da Castelfranco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati presi in cura dal personale del Suem e portati al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri che hanno deviato il traffico e fatto i rilievi del caso.