TREVISO - Nelle prossime settimane, e comunque entro la fine dell'estate, partirà un'indagine approfondita sul monumento ai Caduti di piazza Vittoria. E' il primo passo verso l'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo park sotterraneo da 430 posti auto su due piani. La super-perizia dovrà chiarire quale strada scegliere: spostare l'enorme monumento, uno dei simboli di Treviso, smontandolo pezzo per pezzo, oppure lasciarlo dov'è cominciando a scavare sotto. L'obiettivo è capire quale via sia realmente percorribile a livello tecnico. Il tutto con un solo imperativo: la garanzia che il monumento non subisca danni. Il punto è stato fatto nel corso dell'incontro di ieri mattina tra Comune di Treviso e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. L'attività relativa all'indagine statica rientra nel quadro economico del project financing che dovrebbe portare la società Parcheggi Italia a costruire il nuovo park interrato, tenendone di seguito la gestione. Insomma, non serve aggiungere soldi. Alla luce dell'aumento generale dei prezzi, tra l'altro, il costo dell'intervento è già stato rivisto al rialzo. Sarà comunque il municipio ad affidare gli incarichi per le perizie tecniche sul monumento a professionisti terzi altamente qualificati.



I TEMPI

Quando potrebbero partire i lavori veri e propri per la costruzione del parcheggio sotterraneo in piazza Vittoria? In teoria entro la fine di quest'anno. Ma molto dipenderà dall'esito delle indagini in questione: la scelta relativa al monumento, se lasciarlo dove si trova o dover spostarlo smontandolo, inevitabilmente inciderà in modo diretto sui tempi di realizzazione dell'opera. C'è poi l'aspetto archeologico. Nell'incontro di ieri è stata sottolineata la necessità di procedere con la massima attenzione durante gli scavi nel cuore del centro storico, salvaguardando tutti gli elementi di interesse archeologico che dovessero eventualmente emergere dal sottosuolo della piazza. I carotaggi già effettuati nella zona non hanno evidenziato la presenza di particolari strutture. Ma una cosa è valutare con indagini a campione. Altra è iniziare a scavare davvero sotto ai sampietrini. In ogni caso, se non ci saranno intoppi, il cantiere verrà aperto il prima possibile. La costruzione del park interrato porterebbe a far sparire le auto da sopra la piazza. L'obiettivo finale del Comune è proprio trasformare piazza Vittoria realizzando un polmone verde, un giardino davanti alle scuole con alberi, aiuole, panchine e ampie zone d'ombra per mitigare l'impatto ambientale e aumentare la quota di verde in centro storico. Per Ca' Sugana sarebbe la quadratura del cerchio. Non a caso il sindaco Mario Conte nell'ultima campagna elettorale ha chiarito più volte che «il park Vittoria sarà di fatto il calcio d'inizio di un vero progetto di pedonalizzazione della città». Con la super-perizia sul monumento ai Caduti, e le successive valutazioni archeologiche, si andranno a scoprire tutte le carte sulla reale fattibilità del nuovo park Vittoria.