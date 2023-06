Mogliano, la sicurezza stradale di Marocco messa in discussione. I residenti: «Troppo traffico e parcheggi selvaggi» Videointerviste

di Erinda Qyteza

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - La sicurezza stradale al primo posto, un tema veramente caldo e molto dibatutto da diversi mesi da parte dei residenti di via Girardini in quartiere Marocco a Mogliano Veneto. Tutto ha inizio un anno fa quando uno dei residenti della via, ha presentato un espoto alla Polizia Locale di Mogliano affinchè vengano fatti necessari accertamenti su possibili illeciti del Codice della strada.

Il nodo dei parcheggi e del traffico

Il problema però rimane, in quanto, la strada in questione, che collega parte del quartiere con il Terraglio, nonostante sia veramente stretta, è altamente trafficata a qualsiasi ora del giorno e della sera, per non parlare dei parcheggi “selvaggi” a bordo strada da parte di residenti e non soltanto. Da qui scattano le lamentele di altri che ci abitano e che reputano ci sia un grosso problema di viabilità che necessita una soluzione immediata. «Bisognerebbe capire cosa avesse previsto l’architetto quando ha fatto la lotizzazione – commenta uno di loro - mi pare che avesse deciso, e così fu per un certo periodo di tempo, la chiusura della strada verso il Terraglio rendendola senza uscita». In merito a questo problema, l’amministrazione comunale ha proposto di indire un senso unico di marcia su Via Girardini, dalla quale sembra per ora ci si potrà esclusivamente immettersi sul Terraglio, oltre un divieto di sosta permanente con rimozione del veicolo su alcuni tratti della strada. Se da una parte la proposta del senso unico di marcia è quasi nella sua totalità accettata dai residenti, molti sono preoccupati della mancanza dei parcheggi e si domandano: dove andranno a parcheggiare tutte quelle persone che normalmente lasciano le loro macchine a bordo strada? «Si riverseranno sui parcheggi delle vie adiacenti - commenta un altro cittadin, e aggiunge – la situazione è un vero disastro».

Al momento il problema rimane e non si sa per certo quando inizieranno i lavori di modifica della viabilità.