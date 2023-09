PAESE - Aveva preso una multa per aver superato i limiti di velocità lungo le strade di Castagnole. Per l’automobilista, però, il provvedimento era infondato. Tanto che non solo aveva fatto ricorso al giudice di pace ma aveva anche querelato il Comune di Paese per falso. E ora il tribunale di Treviso ha dato ragione al Comune, condannando l’automobilista a pagare oltre 1.600 euro allo stesso municipio, compresa la quota relativa alle spese di lite.

IL FATTO