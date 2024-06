Violenza sessuale sulla nipotina di 7 anni mentre i genitori dormono nella stanza accanto: zio condannato a tre anni e sei mesi

TREVISO - Abusi sulla nipotina di 7 anni, lo zio condannato a 3 anni e sei mesi. La denuncia era partita proprio dalla famiglia della bambina. La piccola avrebbe confidato alla mamma gli abusi subìti dal parente, un 42enne moldavo: «No, non sederti sul letto, sennò ti farà male come lo ha fatto a me».

Violenta la nipotina mentre tutti dormono

Parole che avevano fatto raggelare la mamma, che nelle scorse udienze ha ripercorso la vicenda. Suo cognato, all’epoca 31enne, faceva il corriere: recapitava pacchi dalla Moldavia all’Italia. Le due famiglie erano molto legate e i rapporti erano ottimi. Quella sera la mamma della piccola riceve una telefonata dalla sorella che le chiede di andare a prendere suo marito. È a Mestre, ha appena finito un viaggio ma ha bevuto parecchio, quindi non è il caso che si rimetta alla guida. La famiglia non ci pensa due volte: lo accoglie in casa e gli mette a disposizione il letto del figlio più piccolo, nella stessa camera della sorella. Mentre tutti dormono si sarebbe consumato l’abuso, scoperto soltanto la mattina dopo.

La famiglia aveva messo subito alle strette il parente. Ma lui aveva negato gli abusi. A qualche mese di distanza la mamma aveva confidato l’accaduto alla pediatra. Dalla visita non erano emersi segni evidenti di lesioni e la dottoressa aveva spronato la famiglia a fare denuncia.