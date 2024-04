MARGHERA - Hanno cominciato scaricando vagonate di sacchi a pelo, stipati dentro quei sacchi che si usano per le demolizioni di materiali edili. Poi sono arrivati con i materassi, quelli a righe tipici delle caserme. E, infine (ma solo per ora, perché non è detto che ritornino), sono stati portati perfino materiali tecnici militari: zaini, cerate e mimetiche. Tutto abbandonato sotto al cavalcavia tra Mestre e Marghera lungo via della Pila, un luogo dove da sempre vengono scaricate abusivamente montagne di rifiuti, ma mai e poi mai si era visto un abbandono di questo tipo.