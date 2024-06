Bianca Doros e Patrizia Cormos sono morte per asfissia da annegamento e politraumi

UDINE - Bianca Doros e Patrizia Cormos sono morte nel Natisone per asfissia da annegamento e politraumi.

Lo ha reso noto il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in conferenza stampa, a proposito del dramma del Natisone. «Tutto è stato acquisito - ha assicurato - compreso il cellulare della ragazza, che è ancora utilizzabile. I genitori non hanno formulato per ora richieste specifiche. Abbiamo già ascoltato tutti i testimoni, compresi i familiari e dalla Romania non è pervenuta nessuna istanza». «Verificheremo i protocolli - ha concluso - come sempre in Italia le competenze sono diverse a seconda si tratti di intervento sanitario o meno, di attività di soccorso immediato o ricerca. Non tutte le cose sono considerate analoghe. La richiesta della relazione urgente ,sollecitata dal ministro Musumeci, l'ho letta sui giornali, ma non ho avuto contatti con la prefettura», ha concluso.