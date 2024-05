Caos politico a Paese. «Uomo sandwich» al mercato: si aggira tra le bancherelle e viene multato. Esplode la protesta: «Doveva stare vicino al gazebo, non urtare i passanti»

PAESE (TREVISO) - Per Donadi il suo “uomo sandwich” stava semplicemente facendo propaganda elettorale, in modo lecito. Per Uberti, invece, girando con i cartelloni tra le bancarelle del mercato settimanale ha urtato alcuni cittadini e messo a repentaglio la sicurezza dei passanti. Quel che è certo è che alla fine Italo Boschetti, attivista della lista civica Donadi, è stato fermato dalla polizia locale, che gli ha affibbiato una sanzione di 206 euro.

E’ quanto accaduto ieri, 29 maggio, al mercato di Paese.

Sandwichman al centro della bufera

La situazione è degenerata in mattinata: dopo alcuni battibecchi, è scoppiato un alterco tra l'uomo sandwich e altri cittadini. Tra questi, una ha chiamato la polizia locale. L'80enne è stato multato quando ancora indossava i due cartelli: da una parte “La democrazia ha bisogno del tuo voto” e dall’altra il manifesto della Donadi. «Da quanto ci risulta attività del genere, anche in movimento, sono del tutto legali – spiega la stessa Giuliana Donadi – pagheremo la multa eventualmente con una colletta. Ci mancherebbe. In ogni caso presenteremo ricorso. Probabilmente è stato preso un abbaglio. Ma noi vogliamo porci diversamente: non ci interessano le polemiche. Anzi, mi spiace anche per gli agenti». «Dato che non ci vengono dati spazi, abbiamo cercato un modo alternativo per farci conoscere – aggiunge – l’amministrazione ci aveva proposto sale a pagamento fino a 50 posti. Anche volendo, non sono adeguate. Abbiamo provato a vedere i parchi. Ma molti sono decisamente poco illuminati».

Uberti: «Passanti disturbati e persone urtate»

Per Katia Uberti, però, le cose sono andate diversamente. Il sindaco uscente, a caccia della conferma, sottolinea che l’uomo sandwich ha creato una situazione di pericolo occupando il percorso per pedoni e ciclisti: «E’ tenuto a rispettare le regole che gli impongono di rimanere nei pressi del suo gazebo, nello spazio concessogli per l'uso del suolo pubblico. Invece si è presentato al mercato ignorando il divieto di circolazione tra le bancarelle, disturbando i passanti in bici e urtando alcune persone». Gli agenti sono intervenuti una prima volta con un richiamo verbale. Vicino a lui c’era anche Donadi, impegnata in un gazebo allestito proprio nell’ambito del mercato. E poco distante Uberti, anche lei impegnata in attività di propaganda al mercato. «Sembrava che avesse compreso le istruzioni – continua il sindaco uscente – ma appena gli agenti si sono allontanati, è tornato a circolare tra le bancarelle con i cartelloni. A questo punto alcuni residenti, preoccupati, ci hanno contattato nuovamente. E gli agenti della polizia locale sono intervenuti di nuovo». Così è scattata la multa. Nel verbale si legge che l’uomo stava «facendo propaganda elettorale fuori dagli spazi a ciò destinati per coloro che partecipano alla competizione elettorale». «Muoversi così tra le persone è pericoloso. I cittadini in bici o a piedi, con le borse della spesa, rischiano di essere urtati e cadere – incalza Uberti – nonostante le buone intenzioni della polizia locale, l’uomo ha rifiutato di comprendere, costringendo gli agenti a sanzionarlo». Non manca una puntura nei confronti di Donadi. «Mi rammarico profondamente che una candidata sindaco e i suoi candidati consiglieri non abbiano fatto nulla per calmare la situazione – conclude – spero sinceramente che questa mancata azione non sia stata volontaria. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga su binari cordiali, leali, leciti e rispettosi».