PAESE L'immediata e professionale attività dell'operatore di turno della centrale operativa dei Carabinieri di Montebelluna, questo pomeriggio, ha evitato il peggio al passaggio a livello di Postioma in via Visentin. Verso le 17 un pullman è rimasto bloccato tra le sbarre. La tempestiva chiamata al 112 ha messo in moto l'iter per poter fermare in tempo il treno regionale che entro pochi minuti sarebbe transitato. Trenitalia è riuscita a sbloccare le sbarre e permettere al pullman di ripartire e liberare il passaggio a livello, con immediato ripristino sia del traffico ferroviario e che quello automobilistico, fortunatamente senza danni a persone o cose.