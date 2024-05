QUARTO D'ALTINO - L'abbandono dei rifiuti, d'ora in poi, sarà punito con un'ammenda da mille a diecimila euro, che raddoppierà se si tratta di rifiuti pericolosi. E chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane dovrà sborsare la bellezza di 300 euro.

GIRO DI VITE

A Quarto D'Altino l'amministrazione comunale ha deciso di punire severamente coloro che non si adegueranno alle disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti, inasprendo in maniera decisa e con effetto immediato le sanzioni a carico dei trasgressori. Ai Comuni viene, infatti, data facoltà, nel rispetto del Regolamento unico di Bacino, di apportare delle modifiche alla voce relativa alle sanzioni all'interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista. La scelta di passare alle maniere forti è dovuto al fatto (ma questo avviene un po' dappertutto e non solo a Quarto D'Altino) che molta gente tende a disfarsi in maniera sbrigativa dei rifiuti abbandonandoli per strada o nelle campagne, anziché portarli negli appositi punti e centri di raccolta. «Noi abbiamo scelto di inasprire le sanzioni al massimo ha spiegato il sindaco Claudio Grosso - perché l'abbandono di rifiuti è un comportamento incivile che deturpa l'ambiente, comporta costi aggiuntivi al Comune e dunque alla comunità per la pulizia e lo smaltimento, oltre a rovinare l'impegno di tanti cittadini che differenziano correttamente. Ne stiamo dando diffusione a tutta la popolazione perché non vogliamo che poi qualcuno ci venga a dire che non era a conoscenza. E serva anche da monito ha aggiunto il primo cittadino a coloro che abitano fuori Comune e hanno il brutto vizio di abbandonare i rifiuti nel nostro territorio, anziché conferirli nell'ambito in cui risiedono».

La sanzione massima previsto dalla normativa e che il Comune di Quarto D'Altino ha deciso di far pagare ai trasgressori sarà, appunto di diecimila euro, che potrebbero diventare ventimila se i rifiuti abbandonati rientrano nella categoria "pericolosi" come, per citarne alcuni, l'amianto, gli oli esausti, i solventi, le batterie, le pile e gli accumulatori, nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per chi arriva da fuori paese a conferire senza autorizzazione i rifiuti a Quarto d'Altino la sanzione è stata aumentata a 500 euro, così come fino a 500 euro è stata inasprita anche l'ammenda per il danneggiamento o l'imbrattamento di contenitori e cestini. L'altra sanzione che il Comune ha deciso di aumentare è quella che dovranno accollarsi i proprietari che non raccoglieranno nei luoghi pubblici le deiezioni dei loro quattrozampe, il cui tetto massimo è stato fissato a 300 euro.