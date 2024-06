MASER (TREVISO) - Assistenti sociali con le auto “fuorilegge”: due Comuni multati dai vigili dell'asolano. La riunione degli assistenti sociali dei 29 Comuni del montebellunese e della castellana, che si è svolta a Maser, scelta il 24 maggio come luogo dell'incontro, ha avuto un esito tutt'altro che felice per due dei Comuni coinvolti: quello di Nervesa e quello di Valdobbiadene. E non per contrattempi o discussioni con qualche collega, ma semplicemente perché le auto guidate dagli assistenti sociali sono incappate in una sanzione dei vigili del coordinamento asolano, che gestiscono il servizio di polizia municipale ad Asolo, Maser e Fonte. Così, ai due Comuni è stata appioppata una contravvenzione di 120 euro, entrati nelle casse di Maser. Che, in questo caso, si sono arricchite con i fondi dei "colleghi".

RILEVAZIONI ELETTRONICHE

Ma l'ipotesi di una guerra diplomatica si infrange contro l'inflessibilità dello strumento elettronico. «Le assistenti sociali erano affrante -dice la sindaca di Maser Claudia Benedos- e personalmente l'accaduto mi dispiace; d'altra parte, era impossibile non fermare le due auto. Lo strumento in possesso dei vigili rileva infatti automaticamente chi è senza revisione, leggendo le relative targhe. La multa è quindi l'esito inevitabile». E, a quanto pare, il servizio si svolge sempre nel medesimo luogo. «I nostri agenti -dice ancora la Benedos- dipendono da Asolo e si posizionano in località Muliparte: lì, chiunque non sia in regola, viene beccato». Fra l'altro, per lo meno nel caso di Valdobbiadene, i tempi per la revisione erano scaduti da almeno tre mesi. Infatti, doveva essere effettuata entro il 19 febbraio, ma probabilmente la data a qualcuno è sfuggita. Come pure a Nervesa. «Dispiace per le assistenti sociali, che erano a Maser per un incontro relativo alla trasformazione degli ambiti sociali in ambiti territoriali sociali, come prevede la normativa».

QUESTIONE SPIACEVOLE

Intanto, il sindaco di Nervesa, Mara Fontebasso, afferma: «Ritengo che la questione sia spiacevole, perché fatti come questi non dovrebbero mai accadere. Sono consapevole, d'altra parte, che le sviste purtroppo esistono, nel lavoro come in altri aspetti della vita quotidiana. Ciò non giustifica in alcun modo l'accaduto e infatti sarà nostra cura appurare ogni responsabilità e avviare le opportune verifiche del caso».