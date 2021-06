TREVISO - Tre giorni sono passati dall'assurda tragedia consumatasi sulle sponde del Piave, che, specialmente in prossimità del luogo dell'omicidio, sono rimaste silenziose e sguarnite di bagnanti. Ma lungo le rive, in altri punti, gli ombrelloni sono spuntati nonostante timori e paura. Nella zona appena precedente Ponte di Piave le rive del fiume sacro alla patria sono tornate a colorarsi di vita e sono in molti a godersi il sole e l'acqua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati