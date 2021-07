MORIAGO - Si terrà il prossimo 7 settembre l'incidente probatorio per il delitto all'Isola dei Morti. In quella sede verrà conferito l'incarico per effettuare una perizia psichiatrica su Fabrizio Biscaro, il 34enne di Col San Matino che lo scorso 23 giugno uccise a coltellate la 35enne di Pieve di Soligo Elisa Campeol mentre era stesa sul suo lettino a prendere il sole. L'accertamento chiesto e ottenuto dal sostituto procuratore Gabriella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati