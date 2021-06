FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Resta al momento nel carcere di Treviso il 34enne Fabrizio Biscaro, accusato di omicidio aggravato per aver massacrato con venti coltellate la 35enne Elisa Campeol. Al momento non gli viene contestata la premeditazione, ma il fatto di essere uscito di casa martedì pomeriggio con uno zaino e di aver acquistato poco dopo in un supermercato di Valdobbiadene il coltello usato per il delitto, potrebbero ampliare lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati