Sandy Marton e il suo "People from Ibiza" riportano gli anni 80 a Treviso

Con la sua People From Ibiza, Sandy Marton si è riconfermato re degli anni Ottanta. Ieri sera, 27 luglio, ha fatto ballare e cantare tutta Treviso dal palco di Suoni di Marca. Oltre 3mila i presenti per la serata tra le più attese di tutta la kermesse, quella dedicata ai "mitici" anni 80. Sotto palco non solo persone che hanno vissuto quegli anni ma anche tanti giovani e famiglie.