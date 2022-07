TREVISO - Tanta voglia di anni Ottanta, stasera, mercoledì 27 luglio, sulle mura di Treviso per Suoni di Marca. Un viaggio in quel periodo dance che arriva sul main stage grazie a 80 festival, proposto dalla storica emittente Radio Company, che festeggia così i suoi 35 anni. Il programma speciale della serata vede come guest star Sandy Marton, 62enne interprete della nota hit People from Ibiza, e Jo Squillo, altro personaggi iconico del periodo, molto amata e conosciuta nella scena punk e italo-disco. Suoni di Marca prosegue fino al 30 luglio.



LA NASCITA

Radio Company nasce nel 1987 dalla fusione di Radio Studio Padova e Rete 99 da un'idea del dj Mauro Tonello (fondatore di Rete 99 negli anni 70) e Claudio Rampazzo (che creò Radio Studio Padova sempre negli anni 70). Nel corso del tempo, le serate di Radio Company si sono confermate un appuntamento fisso nel calendario estivo di diverse città del Nordest, un'occasione per avere un contatto diretto con gli ascoltatori. Tra le serate, certamente 80 festival è una di quelle di maggior successo.



I PROTAGONISTI

Sandy Marton, pseudonimo di Aleksandar Marton di origine croata, viene notato nel 1982 da Claudio Cecchetto in una discoteca di Milano. Con il nome di Sandy Marton, viene lanciato ufficialmente sul mercato discografico con People from Ibiza. Tastiera elettronica a tracolla, giacche extra-large, capello lungo biondo: il cantante diventa un idolo dei giovanissimi. Il brano spopola in discoteca e scala le classifiche italiane fino a raggiungere la prima posizione, diventando uno dei tormentoni dell'estate 1984 e sicuramente la sua hit più celebre, cui faranno seguito Camel by Camel e Exotic and Erotic. Dopo le partecipazioni al Festivalbar esce il suo primo album, Modern Lover, trainato dal singolo omonimo. Un mese fa è uscito online il nuovo video People from Ibiza (today version), la versione del grande successo di Sandy Marton. A Suoni arriverà anche Jo Squillo, una dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6. Il suo debutto risale al 1984, con la hit I Love Muchacha, che partecipa con successo al Festivalbar. Il boom arriva nel 1991 quando partecipa a Sanremo con il brano intitolato Siamo Donne, cantato insieme a Sabrina Salerno, che diventò ben presto un tormentoni musicali di quell'anno. La maggiore popolarità di Jo Squillo arriva negli anni Ottanta e, nel mondo televisivo, negli anni 90. La cantante, nel corso della sua carriera, ha pubblicato 9 album, venduto milioni di dischi ed ha collaborato con diversi artisti di spicco all'interno del panorama musicale.