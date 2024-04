Morto a 91 anni Sergio Carlesso, fondatore delle Officine Meccaniche di Ponzano. Fu un imprenditore visionario: le sue macchine cavatrici copiate in tutto il mondo

PONZANO (TREVISO) - Un amato padre di famiglia oltre che un imprenditore visionario e stimato in tutta Italia e non solo. Sergio Carlesso era tutto questo, un uomo tutto d’un pezzo che si era fatto da sé come nella miglior tradizione imprenditoriale veneta. E' morto ieri, 11 aprile, all'età di 91 anni. A essergli fatali sono state alcune complicanze di salute che lo avevano costretto da due settimane a un ricovero nell’ospedale di San Donà di Piave, città nella quale era da tempo ospitato presso la casa di riposo Csa Isvo.

L'epopea imprenditoriale

Originario di una famiglia contadina di Vascon di Carbonera, Carlesso fin da giovane aveva lavorato nei campi adoperandosi anche nella trebbiatura del grano per poi però dedicarsi ad imparare le basi della meccanica e della carpenteria in fabbrica. Una lunga e faticosa gavetta che nel 1964 lo portò ad aprire la sua prima officina a Ponzano Veneto, quella Officine Meccaniche - per tutti la OM con fino a 100 dipendenti e clienti come Biasuzzi e Grigolin - dedita inizialmente alla realizzazione di impianti fissi per la lavorazione della ghiaia per poi trasformarsi in una ditta di prim'ordine, anche a livello internazionale, nella realizzazione di macchine mobili per la frantumazione e la vagliatura di materiali di cava, riciclaggio e demolizione di cui Carlesso fu un vero e proprio pioniere mondiale, tanto che le sue macchine furono presto replicate da gran parte dell’allora concorrenza.

Un’azienda costruita dal nulla su un terreno parrocchiale e un capannone che all’epoca furono concessi direttamente da don Angelo, allora parroco di Ponzano. Un’avventura imprenditoriale all’inizio intrapresa con un importante socio come Antonio “Toni” Zago, poi prematuramente scomparso in un incidente nel 1972.

Un momento che segnò la vita di Sergio, tanto da prendere sotto la sua ala protettiva la famiglia dell’amico Zago fino al momento della liquidazione delle sue quote avvenuta nel 1996. Successivamente, nel 2003 la progettazione e realizzazione degli impianti fissi venne affidata ad una costola aziendale come la OM Impianti Srl, mentre nel 2010 avvenne la vendita della società ad una nota ditta belga che ancora oggi ne porta avanti l’attività.

Il ricordo

«Ex alpino convinto, nostro padre era uno stacanovista, non si fermava mai sul lavoro come in famiglia - lo ricordano i tre figli - Una carriera, la sua, dedita talmente al lavoro e all'imprenditoria da essere persino nominato Cavaliere del Lavoro, un traguardo di cui andava molto fiero. Persona riservata, era però molto generoso e solare, oltre che preciso ed attento al dettaglio. Amava poi ascoltare musica classica e da ballo, oltre che camminare e viaggiare. Ci mancherà molto». «Esprimo le condoglianze dell'intera comunità ponzanese alla famiglia Carlesso per la perdita di Sergio che tengo a ringraziare per aver contribuito in modo importante, insieme ad altri, alla crescita economica della nostra città» dichiara il sindaco Antonello Baseggio. Carlesso, che risiedeva in Via XXV Aprile a Ponzano, lascia nel dolore la moglie Celestina Moro, i figli Franco (oggi consigliere comunale a Ponzano), Valter e Lianella, i nipoti e tanti amici ed ex colleghi che si sono subito stretti intorno alla sua famiglia. Il funerale verraà celebrato, con tutta probabilità, martedì 16 aprile a Vascon.