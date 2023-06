RESANA (TREVISO) - Addio al re dello street food, Enrico Venturin, da oltre due anni lottava contro la malattia. Sentir parlare di cibo da strada come fosse una novità lo faceva sorridere. Lui, che da 45 anni, deliziava i palati dei tanti clienti che nella piazzetta di Resana, anche sotto il sole più cocente, potevano sentirsi al mare, grazie alle prelibatezze che preparava dietro al bancone del suo “truck”.

Chi era il re dello street food

È morto all’età di 76 anni Enrico Venturin, titolare del camioncino ristorante “Tutto il mare da Rico” che dal 1978 vende fritti di mare della tradizione veneta. Venturin era un volto noto in città. Tutti conoscevano i suoi cicchetti e la sua passione per il calcio, sport che aveva vissuto a tutto tondo: prima come giocatore, poi come arbitro e allenatore. Aveva iniziato con una classica bancarella e una Fiat 850 al seguito, fino a diventare un’istituzione per tutti i cittadini di Resana che ogni giorno affollavano la piazza per gustare i suoi famosi folpetti e i celebri bovoletti. L’amore per la cucina e lo “street food” l’aveva ereditato dai suoi genitori: aveva cominciato a lavorare fin da giovanissimo nell’attività di famiglia, che dal 1955 preparava i piatti tipici della tradizione veneta. Tifosissimo dell'Inter, Enrico amava il calcio e i sani valori che trasmette. Aveva praticato questo sport prima da giocatore, ma anche come allenatore e arbitro, organizzando e partecipando a iniziative per comunicare ai più piccoli il bello di fare gioco di squadra. Enrico Venturin si è spento nella notte di ieri, 21 giugno, il giorno dopo il suo compleanno, dopo aver lottato per più di due anni contro un tumore sempre con forza e il sorriso stampato sulle labbra. A piangerlo l'intera comunità di Resana, che ieri gli ha dedicato un commovente cartellone messo lì dove Enrico parcheggiava il suo furgoncino. «Ciao Rico, resterai sempre nel cuore di noi resanesi», si legge.

Il grande amore di Enrico Venturin

Enrico ha passato tutta la vita con la moglie Marisa, conosciuta in giovane età. I due si sono incontrati la prima volta grazie a uno dei suoi più cari amici, fratello di lei. Da quel momento non si sono più lasciati condividendo anche la passione per la cucina e i piatti della tradizione. Da questa unione sono nati Verena e Raoul. «Mio papà insieme a mia mamma hanno dato vita a un'attività partendo dal niente - racconta la figlia -. Lui era molto conosciuto anche per l'impegno sportivo. Aveva sempre una buona parola per tutti e accoglieva chiunque con simpatia e dolcezza». Enrico era molto legato ai nipoti Tiago e Natan. L'ultimo saluto sarà dato domani, 23 giugno, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Piombino Dese. La famiglia ai fiori preferisce offerte per l'opera missionaria di Padre Rino e Suor Chiarangela.