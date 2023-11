Tragedia a Revine Lago. Si arrampica su un albero per raccogliere dei cachi e cade da sei metri d'altezza: è morto

REVINE LAGO (TREVISO) - Si arrampica per raccogliere dei frutti da un albero, cade e muore. La tragedia si è consumata ieri sera, 29 novembre, intorno alle 17.30 a Revine Lago all'interno di un terreno privato in via San Francesco. La vittima, Giovanni Da Pont​, classe 1938, stando ai primi accertamenti, è caduto da una scala posizionata vicino ad un albero di cachi ed è caduto da circa sei metri di altezza. Importanti le ferite riportate, l'uomo è deceduto e il suo corpo è stato trovato da un passante e già messo a disposizione dei famigliari per organizzare l'ultimo saluto.