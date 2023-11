Infortunio sul lavoro a Padova. Cade dal tetto del Maap mentre stava facendo manutenzione all'impianto fotovoltaico, grave operaio di 45 anni

PADOVA - Stava effettuando lavori di manutenzione all'impianto fotovoltaico del Maap di corso Stati Uniti, quando per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine e del personale dello Spisal è caduto sul suolo. Un volo tremendo avvenuto davanti agli occhi di numerosi operai. Vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro un operaio di 45 anni residente in provincia di Brindisi, in servizio per conto di un'azienda milanese. Immediato l'allarme ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale. E' in prognosi riservata, saranno decisivi i prossimi giorni per valutarne i margini di recupero.

In azienda sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire se la caduta sia stata provocata da una banale disattenzione dell'operaio, o siano subentrati altri fattori. La notizia dell'infortunio ha creato sgomento tra gli altri lavoratori e ora tutti si augurano che il quarantacinquenne possa salvarsi.