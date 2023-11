«Papà e mamma so che non siete arrabbiati con me perché mi stavo divertendo ed ero felice». L'addio a Daniele Gnoffo morto a 18 anni

CASTELLO RAGANZUOLO - «Papà, mamma, Nicholas, so che non siete arrabbiati con me, so anche che sapete che mi stavo divertendo, ero e sono felice. Vi voglio infinitamente bene, più della mia vita. Sempre vostro Daniele».

Si apre con un messaggio in prima persona di Daniele Gnoffo, l'epigrafe del 18enne morto in un incidente mentre provava la moto di un amico.

Morire a diciott'anni per provare il brivido di una corsa veloce: e così era salito in sella alla moto per fare una prova, ma dopo un'accelerata ha perso il controllo e si è schiantato contro un cancello davanti agli occhi di decine di ragazzi presenti, il primo novembre, in zona industriale a San Fior. per lui non c'è stato nulla da fare.

Il funerale del ragazzo avrà luogo nella Chiesa Monumentale di Castello Roganzuolo, paese in cui viveva assieme ai genitori e al fratello, sabato 4 Novembre alle ore 10.15. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, 3 novembre, alle ore 20.30.